◇NBAブルズーヒート（2026年2月1日カセヤ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場し、2戦連続出場を果たした。この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り4分12秒からコートに立った。残り2分55秒にはレイアップシュートを演出して初アシスト。残り1分46秒にも再びレイアップシュートをアシストした。第2Qも引き続き出場。残り11分29