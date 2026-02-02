去年東京での陸上世界選手権110mで、日本勢初の決勝に進んだ村竹ラシッド選手。サッカー元日本代表・槙野智章さん（藤枝MYFC監督）が取材しました。ハードルの高さは106.7cm。9.14ｍの間隔で10台を跳び越える必要があります。実際に目にすると高さがあり、槙野さんも「こんな高かったんですか？」と驚き。そして村竹選手が110ｍハードルで1番大事だと話すのが、ハードルを跳び越えて最初に着地した足だと言います。「ハードルを越