フジテレビの伊藤利尋アナウンサーと井上清華アナが２日、メインキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を休んだ。井上アナの代役を小室瑛莉子アナが務めた。小室アナは「今日は井上キャスターがお休みのため私、小室が代行を務めます」と発表。そして「伊藤キャスターは今週、休暇でお休みです」と告知した。