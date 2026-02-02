カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、1月31日にYouTubeチャンネルで公開した動画で破局を発表した。 【写真】大粒の涙がこぼれるいちろーYurinaが優しく介抱 ゆりいちちゃんねるは2017年から活動しているカップルYouTuber。メンバーは2016年から交際しているフィリピン人のいちろー、日本人のYurinaの2人。カップル生活の日常などを動画化して人気を集めていた。2026年2月1日現在の登録者数は74.