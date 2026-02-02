「男」などのヒット曲で知られ、1993年の紅白歌合戦にも出場した歌手・久宝留理子が1日、自身のインスタグラムを更新。歌手・永井真理子との2ショットをアップした。 【写真】90年代がよみがえる平成初期の歌姫が時を越えて2ショット 2人はピースサインとサムアップの息の合ったポーズ。久宝は「今日はランチしながら永井真理子さんとバレンタインライブの最終作戦会議～でした～♡」と