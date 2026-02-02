浦和レディースの安藤梢「幸せを噛みしめながらプレーしました」三菱重工浦和レッズレディースは2月1日にRB大宮アルディージャとのトレーニングマッチを公開で行い、45分×3本の形式を0-3で敗れた。肉離れから復帰したベテランFW安藤梢は、充実感も見せながらGKとの1対1を決められなかった部分を「すごく反省してます」と話した。安藤は2024年1月に左膝前十字靭帯損傷の重傷で長期離脱。欠場期間は1年を超え、その間に43歳の誕