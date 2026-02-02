日本の人気ゲーム・アニメキャラクター「ポケットモンスター」（以下、ポケモン）イベントが靖国神社で開かれる予定だったが、中国のネット上で反発が強まり中止になった。株式会社ポケモンはホームページに先月30日、謝罪文を掲載し、「イベント検索ページにおいて靖国神社で開催予定のイベント情報が掲載されていた」とし「本来開催すべきでないイベントであったにもかかわらず、確認不足により誤って掲載された」と釈明した。続