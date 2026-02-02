なかなか減らないお正月のおもち…賞味期限もあるので、なんとか消費しようと試しにダイソーで買ってみたこちらの商品。きな粉や磯部巻きなどに飽きていたので変わり種として使ってみましたが、これが想像以上に絶品！あっという間にストックがなくなったので、即買い足しに行きました♡早速ご紹介していきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：明太チーズもちの素価格：￥108（税込）内容量：切りもち1個分×3袋入