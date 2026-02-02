「指までいきそうでちょっと怖い…」調理中、包丁で食材を切っているときにヒヤッとする瞬間ってありますよね。今回は、そんな不安をさり気なく減らしてくれるサポートグッズを、100円ショップのセリアで見つけたのでご紹介します。見た目は完全に謎なアイテムですが、使ってみるとその安心感に納得です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：包丁用フィンガーガード価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコード：45357