2026年1月26日、とあるゆるキャラが、X上に動画付きのポストを投稿し、注目を浴びた。【話題の動画】人気爆発！絶妙なユルさがかわいすぎるキャラ富山県入善町のマスコットキャラクター「ジャンボ〜ル三世」。読者はご存じだろうか。丸っぽい緑色で、さらに深い緑の縦じまが模様が入った、なんだか不思議な外見のゆるキャラだ。胸に「KING」と記されている。動画では、そのジャンボ〜ル三世が「つららがささらないように落としてお