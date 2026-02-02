レッズがマリナーズをFAとなったユジニオ・スアレス内野手（34）と1年1500万ドル（約23億円）で契約に合意したと1日（日本時間2日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ベネズエラ出身のスアレスは2014年にタイガースでメジャーデビュー。レッズ、マリナーズなどを経て、昨季はダイヤモンドバックスでプレーし、前半戦はドジャース・大谷翔平らと本塁打王争いを繰り広げてい