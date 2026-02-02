パレスチナ自治区ガザの停戦合意に基づきイスラエルはエジプトとの境界にあるラファ検問所を再開し、2日から人の往来が始まります。ラファ検問所は現在、ガザ地区からエジプトに出ることができる唯一の場所でイスラエルは2日から人の往来を認めるとしています。再開により一日につき病人や負傷者らおよそ150人の往来が許可される見通しで、ガザ保健省はおよそ2万人の患者が待っているとしています。一方でイスラエルは復興に必要な