ＮＨＫ大阪放送局が現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の俳優・濱正悟のコメントを発表した。同作の舞台は、明治時代の島根・松江。ヒロイン・松野トキ（高石あかり）と外国人教師ヘブン（トミー・バストウ）の結婚生活を軸に物語を展開している。濱は松江の秀才で、錦織友一の友人・庄田多吉を演じている。演じる庄田について「素の自分自身に近い感じかもしれません。これまでは癖が強いキャラや悪い奴を