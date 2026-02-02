◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン最終日（１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）最終ラウンドが行われ、８打差３位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算１６アンダーの２位に入った。２０２４年のウィンダム選手権の３位を抜き、自己最高順位でフィニッシュした。