「広島春季キャンプ」（１日、日南）広島の投手最年長、大瀬良大地投手（３４）が１日、キャンプ一番乗りでブルペン入りした。昨年１０月に右肘を手術した影響を感じさせることなく、力強く６０球。「手術明けでも『元気ですよ』というところを見せたかった」と語った通り、首脳陣に健在ぶりをアピールした。気温９度。晴れていても屋内のブルペンにはひんやりとした空気が漂っていた。それにもかかわらず、大瀬良は右肘がむ