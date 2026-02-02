◇NBAブルズーヒート（2026年2月1日カセヤ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入りを果たした。ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA