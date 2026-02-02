女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第86回が放送され、野津サワ（円井わん）にプロポーズを断られた庄田多吉の“その後”が描かれた。庄田役を好演している俳優の濱正悟（31）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、