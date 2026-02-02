「広島春季キャンプ」（１日、日南）ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝は鯉が誇る名手２人のプレーを“特等席”で目に焼き付けた。全体練習後にサブグラウンドで行われた特守に菊池、矢野とともに参加。最高の手本に挟まれながら白球を追い「見て学ばせてもらいました」と充実の表情で汗を拭った。憧れの菊池を前に、「緊張して話しかけられなかった」と明かしたが、その目は離さなかった。「今はグラブさばきや足