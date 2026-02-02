ずるくありませんよ！岐阜県警は2026年1月26日、公式SNSを更新。合流場所において「ファスナー合流」を呼びかけています。一体どのようなものなのでしょうか。渋滞はICやJCT、SA／PAの出口や、側道からバイパスへの流入ランプ付近で多く発生します。これらの地点には共通の特徴があり、いずれも本線に合流するクルマが入ってくる場所です。【画像】「ええぇぇ！」 これが「ファスナー合流」の方法です！ 画像で見るこの