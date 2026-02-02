＜ファーマーズ・インシュランス・オープン最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの今季3戦目は最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本勢は5人が出場し、4人が決勝ラウンドに進出。首位に8打差の3位タイで迎えた久常涼は、最終組でプレー。6バーディ・3ボギーの「69」をマークし、トータ