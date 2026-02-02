＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞定刻通りの第3ラウンド再開に向けて、畑岡奈紗は氷点下の午前8時頃からアップを始めていたが、スタートするわずか15分ほど前に遅延が決まった。その待機中に最終ラウンドの中止、54ホール短縮競技になることが決定。そして畑岡は午後2時15分に第3ラウンドを再開し、残っていた2ホールを完