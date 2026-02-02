「広島春季キャンプ」（１日、日南）プロ野球は１日、１２球団がそろってキャンプインした。２年連続Ｂクラスからの浮上を目指す広島は１軍が宮崎県日南市の天福球場、２軍は山口県岩国市の由宇練習場で始動。新井貴浩監督（４９）が「横一線」の競争を促す中、１軍では初日から日本人投手全員がブルペンに入った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（練習前のテレビインタビュー）−キャンプ初日を迎えて