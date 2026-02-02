「広島春季キャンプ」（１日、日南）キャンプ初日から大器の片りんを見せつけた。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が、真新しい背番号５１のユニホームでフルメニューを消化。「まだ違和感があります」と苦笑いを浮かべながらも、「１日目から充実した日だったと思います」と、上々のスタートを切った。午後から行われた注目のフリー打撃。第１組でケージに入ると、２０００人の観衆がその一挙手一投足に視線を