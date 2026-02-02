【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,892.47 ▼179.09（1/30）NASDAQ：23,461.82 ▼223.30（1/30） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。トランプ米大統領が米国時間1月30日にFRB（米連邦準備制度理事会）の次期議長にウォーシュ元FRB理事を指名し、新議長の下で市場の想定ほど利下げが進まないとの見方から売りが出ました。ダウ平均は小幅安で取引を開始すると、中ご