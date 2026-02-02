「広島２軍春季キャンプ」（１日、由宇）広島の２軍春季キャンプが１日、山口県岩国市の由宇練習場で始まり、高卒４年目の斉藤優汰投手（２１）がブルペンで３３球を投げた。今オフは体幹などを鍛えてフォームを微調整。“脱力投法”から投げ込んだ力強い直球に、手応えをつかんだ。力感がなかった。投球動作はスムーズで、リリースの時だけ力が入る。「楽に投げられるようになった。違和感がなくなって、良い感じで腕が振れ