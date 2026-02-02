ウクライナ東部で炭鉱作業員を乗せたバスがロシアのドローン攻撃を受け、これまでに16人が死亡しました。ウクライナ当局によりますと、東部ドニプロペトロウシク州のパブログラードで1日、ロシア軍のドローン攻撃がありました。勤務を終えた炭鉱作業員を乗せたバスの近くで爆発が起き、16人が死亡し、17人が負傷しました。ロシアのペスコフ大統領報道官は1月30日、アメリカのトランプ大統領の要請を受けて、「2月1日までキーウへの