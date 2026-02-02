【その他の画像・動画等を元記事で観る】IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』がプロジェクト始動を迎え、公式YouTubeチャンネルにてep01が公開された。公開されたep01には、I.ADOREの全9キャラクターが登場。プロローグで描かれた“不思議な夢”から目覚めたその後の様子が繰り広げられている。今後は毎週金曜日の正午にショートアニメの最新話が更新されるので、次回2月6日(金)のep02