2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月27日、自身のインスタグラムを更新。ラフなデニムコーデを披露した。（よく見たらトップスのボタン1個あいてた笑）中川さんは、ラジオ番組の収録に臨んだ際のオフショットを公開 。オシャレな雰囲気が漂うスタジオで撮影した、デニムにトップスインしたコーデを投稿した。番組では「女子トーク盛り上がったなぁ」「毎回どこよりも本音で話し