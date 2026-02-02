モニターヘッドフォン「NH20」 伊藤屋国際は、NF ACOUSブランド初となるプロフェッショナル向けモニターヘッドフォン「NH20」を2月6日に発売する。価格は34,800円。 モニターヘッドフォン「NH20」 「ドライバーアーキテクチャからイヤーパッドの素材まで、あらゆる細部を再考することにより、機能性と装着性を犠牲にすることなく音漏れを最小限に抑える密閉型デザインを実現した。