イラン最高指導者が地域戦争を警告危害加える者には強く反撃 イランの最高指導者ハメネイ師は「地域戦争」を警告。 我々はどの国にも攻撃したくない。しかしながら、攻撃を望み危害を加えようとする者に対してイラン国民は力強く反撃する。イランにおける民衆の抗議活動の背後に米国がいると主張。