日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3511（+7.0+0.20%） ホンダ1565（+10+0.64%） 三菱ＵＦＪ2794（-10.5-0.37%） みずほＦＧ6679（-104-1.53%） 三井住友ＦＧ5415（-57-1.04%） 東京海上5772（+45+0.79%） ＮＴＴ155（+0.1+0.06%） ＫＤＤＩ2602（-4.5-0.17%） ソフトバンク209（0.00.00%） 伊藤忠1984（+13+0.66%