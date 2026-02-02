【本日の見通し】ドル円はドル高円安継続、米FRB人事や、日本の衆院選など材料 先週末はドル高円安が優勢となった。5月15日で任期満了となるパウエルFRB議長の後任として、ウォーシュ元FRB理事を指名することをトランプ大統領が明らかにしたことなどがドル買いにつながった。ウォーシュ氏は他に名前の挙がっていた候補に比べてハト派色が薄く、米金融機関での勤務実績などから市場にも精通しているとの評価