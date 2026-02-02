私は昔からテレビっ子で、今も毎週欠かさず見ているテレビ番組があります。最近は映像配信サービスで、過去の放送や地方の番組を見ることも。映画やアニメ、YouTubeのお気に入りチャンネルも含めると、気づけば毎日何かしら「映像」に触れています。 だからこそ、家にはちゃんとテレビを置いています。少し型は古くなったけれど、4K画質で、普段の視聴環境としては十分以上。 それでも、やっぱり憧れるのが、プロジ