◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ最終日（１日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）強風の影響で順延された第３ラウンドの残りが行われた後、最終ラウンドは異例の寒さのため中止となり、５４ホール短縮競技となった。過去２年の優勝者３９人が争い、日本勢は８人が出場した。昨季２勝で新人賞に輝いた山下美夢有（花王）が通算５アンダーの５位。畑岡奈紗