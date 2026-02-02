昨季ダイヤモンドバックスとマリナーズで計４９本塁打を記録したエウヘニオ・スアレス内野手が、レッズと１年１５００万ドル（約２３億円）で入団に合意したことが明らかになった。１日（日本時間２日）に複数の米メディアが報じた。１５年から７シーズン、レッズでプレーしており、５年ぶりの復帰となる。契約には２７年シーズンの相互オプションも含まれている。スアレスは昨季、１９年のキャリアハイに並ぶ４９本塁打を放