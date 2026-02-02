◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン最終日（2026年2月1日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、パー72）3位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は6バーディー、3ボギーの69で回り、通算16アンダーでツアー自己最高の2位に入った。9位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、1ボギーの70で回り、12アンダーで11位だった。中島啓太（25＝フリー）は71で回り、1