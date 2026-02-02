「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）プロ野球は１日、１２球団が沖縄、宮崎の両県でキャンプインした。初めて宜野座組でキャンプを迎えた阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が藤川監督から高評価を受けた。指揮官が見つめる中、直球と変化球を３２球。「自分はあんまり緊張しないので、いつも通り投げられたかなと思います」と振り返った。デイリスポーツ評論家の中田良弘氏は「角度もあるし、ハマった時の真っすぐは十分に１軍で