２日の東京株式市場は強弱観対立のなかも、５万３０００円台前半から半ばの水準で頑強な値動きが予想される。前週末の欧州株市場はドイツの主要株価指数であるＤＡＸが４日ぶりに反落したのをはじめ、ＧＤＰ上位国の株価が揃って上値を指向した。ドイツではその前の日に急落し市場センチメントを冷やしていたソフトウェア大手のＳＡＰが、この日は強調展開を示し、投資家心理が改善し全体相場にもプラスに働いた。仏ＣＡＣ４０も