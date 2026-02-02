カンテレ・フジテレビ系で放送中の松下奈緒主演の月10ドラマ『夫に間違いありません』に出演している中村海人（Travis Japan）からコメントが到着した。 参考：中村海人＆松田元太、“アメリカの旅”で知ったTravis Japanの素顔明かす「意外とビビリです」 本作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まるサスペンス。子供たちの生活と幸せを守るための妻の選択が家族の日