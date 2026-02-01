期外収縮の自覚症状とは？Medical DOC監修医が期外収縮の自覚症状・原因・治療法や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「期外収縮を疑う3つの自覚症状」はご存知ですか？原因についても医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医） 大阪市立大学（現・大阪公