大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53450+60 （+0.11％） TOPIX先物3584.0+7.0 （+0.19％） シカゴ日経平均先物53465+75 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 30日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。トランプ米大統領が次期連邦準備理事会（FRB）議長に候補者の中で最もタカ派的とされる元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表した。これ