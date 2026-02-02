現状維持は退歩や衰退という考え方がある。たとえば福沢諭吉は『学問のすすめ』で「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」と説いた。渋沢栄一やウォルト・ディズニーも口にし、書き残している。最近では大谷翔平も同じ趣旨の話をしているそうだ。変化を恐れず、常に進歩していく姿勢が必要なのだろう。阪神・佐藤輝明は宜野座でのキャンプ初日を終え、昨年から変えたことを問われ「全部変えてます」と答えた。そして