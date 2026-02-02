タレントで実業家の紗栄子（39）が2日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近の私」と書き出した紗栄子。鏡越しの自撮り写真をアップした。襟元のフリルが可愛いらしい印象の黒ワンピースでまるで人形のような装い。ファンからは「可愛い」「最高」「素敵」「何でそんなに可愛いんですか」「お人形さんみたいで箱入り娘のように飾りたいぐらいです」「紗栄子ちゃんは雑誌のような写真を撮るのがお上手