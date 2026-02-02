アメリカのトランプ大統領はイランの周辺に「世界最大・最強の艦船を派遣している」と述べて核問題の解決で合意するよう、改めて強い圧力をかけました。アメリカトランプ大統領「我々はイランの非常に近いところに世界最大・最強の艦船を派遣している」アメリカのトランプ大統領は1日、このように述べたうえで、イランと核問題解決に向けて「合意に至ることを期待している」と表明しました。これに先立ち、イランの最高指導者ハ