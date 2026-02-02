“言語の壁”を乗り越えて「私は、“自分は自分“って生きるのが得意な人間だったような気がします。どんな仕事もまずは挑戦してみる―そうして歩き続けてきて、もうすぐデビュー40周年。今はこれで良かったんだなって思います」タレントの西田ひかる（53）は、デビュー当時の面影を感じさせる柔らかな微笑みを浮かべた。’88年、15歳の時に『日本エアシステム（現・日本航空）』のキャンペーンガールとして芸能活動をスタートする