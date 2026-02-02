【モデルプレス＝2026/02/02】二階堂ふみが撮影するお笑いタレント・江頭2：50還暦記念写真集「正面突破」（小学館）、2月27日に発売することが決定した。【写真】二階堂ふみ撮影、人気芸の入浴ショット◆江頭2：50、二階堂ふみ撮影の還暦記念写真集決定記念すべき節目を撮り下ろしたのは、俳優の二階堂。さらに「エガちゃんねる」内でお馴染みのブリーフ団も還暦を祝うべく本作に参戦している。写真集内には、ここでしか見られな