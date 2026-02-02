【スターバックス】でラインナップしているフードメニューは、手土産にもおすすめです。店頭では今、おしゃれな「新作ケーキ・デニッシュ」が登場中。喜んでもらえてセンスの良さも褒められるかも。今回はピンクに染まったチョコケーキとチョコのデニッシュをご紹介します。 中はムース仕立ての「ルビーチョコレートケーキ」 コロンとしたフォルムと、ピンクが映え