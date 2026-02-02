葬儀は大切な家族とのお別れの場だが、準備や手続きに、後から「もっとこうすればよかった」と感じるケースも少なくない。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、自由に家族葬と共同で、事前調査で「喪主、あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女277人を対象に「葬儀後の満足度・後悔」についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】時間のない中で決めた