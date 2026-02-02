マインツ佐野海舟が激しい守備でボール奪取、相手選手は思わずファウルドイツ1部マインツは、1月31日に行われたブンデスリーガ第20節でRBライプツィヒと対戦し、2-1で勝利した。この試合のなかで、日本代表MF佐野海舟が後半に見せた激しい守備が話題になっている。ブンデスリーガで2シーズン目を迎えている佐野は、昨季に続きチームの中心選手としてマインツの中盤でプレーしている。この試合も佐野が先発したマインツは、前半