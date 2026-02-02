◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）観衆１２３４新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。メインイベントのスペシャルタッグマッチで２・１１大阪でのＩＷＧＰヘビー級選手権で激突する王者・辻陽太と挑戦者のジェイク・リーが前哨戦でぶつかった。両者は、南側客席まで雪崩れ込む激しい場外戦